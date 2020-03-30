В США ученые обнаружили способность губной помады провоцировать развитие рака желудка

30.03.2020, 4:53, Разное

В США исследователи университета штата Калифорния обнаружили способность губной помады провоцировать развитие рака желудка у женщин. Ежедневное использование названного косметического средства может быть опасным для здоровья.

Специалисты подвергли анализу несколько различных типов помад, предлагаемых в розничных сетях. В их состав входят различные микроэлементы, признанные опасными для здоровья, включая хром, свинец, кадмий и алюминий. Данные металлы имеют свойство накапливаться в организме, в связи с чем девушки или женщины могут пострадать от их токсического воздействия. Хром способен спровоцировать рак желудка. При этом компании-производители в ряде случаев игнорируют нормы допуска названных компонентов, о чём свидетельствуют результаты, полученные учёными.

Исследователи рекомендуют использовать помаду лишь в исключительных случаях, перед важнейшими мероприятиями. При ежедневном применении названного косметического средства возможны самые неблагоприятные последствия для здоровья.