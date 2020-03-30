Мнение: Почему Путин не подписывает указ о чрезвычайном положении?

30.03.2020, 4:50, Разное

С утра мэр Москвы написал на своем сайте, что число заразившихся коронавирусом в столице уже превысило 1000 человек.

А к вечеру Собянин подписал указ о том, что с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.

По этому собянинскому указу покидать дом можно будет для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также, чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять в собаку в 100 метрах от дома.

Если сопоставить утренний текст и вечерний указ Собянина, похоже ситуация с распространением коронавируса в Москве очень серьезная. Настолько серьезная, что пора вводить режим «чрезвычайного положения».

Но режим ЧП в отдельных субьектах России или даже во всей стране имеет право вводить только президент. При этом – специальным указом (писал об этом еще 27 марта). Потому что ситуация предусматривает серьезные ограничения конституционных прав граждан. Повторюсь, у Собяина нет таких полномочий!

Но Путин указ о чрезвычайном положении не подписывает. Потому что самоизолировался? Или опасается, что в стране может начаться паника?

Фотография отсюда