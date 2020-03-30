 

Мнение: Почему Путин не подписывает указ о чрезвычайном положении?

30.03.2020, 4:50, Разное

С утра мэр Москвы написал на своем сайте, что число заразившихся коронавирусом в столице уже превысило 1000 человек.

А к вечеру Собянин подписал указ о том, что с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.

По этому собянинскому указу покидать дом можно будет для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также, чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять в собаку в 100 метрах от дома.

Если сопоставить утренний текст и вечерний указ Собянина, похоже ситуация с распространением коронавируса в Москве очень серьезная. Настолько серьезная, что пора вводить режим «чрезвычайного положения».

Но режим ЧП в отдельных субьектах России или даже во всей стране имеет право вводить только президент. При этом – специальным указом (писал об этом еще 27 марта). Потому что ситуация предусматривает серьезные ограничения конституционных прав граждан. Повторюсь, у Собяина нет таких полномочий!

Но Путин указ о чрезвычайном положении не подписывает. Потому что самоизолировался? Или опасается, что в стране может начаться паника?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Мнение: Полеводство

15.03 / Хотел как лучше: безобидный ролик с моющим руки Хью Джекманом вызвал бурю негодования в Сети

18.03 / В Лас-Вегасе закрыли все казино из-за коронавируса

28.03 / Врачи рассказали о способах борьбы с офисным обжорством

07.03 / Россия пыталась помешать, повлиять на расследование катастрофы рейса MH17 по нескольким направлениям

17.03 / Чем заняться во время карантина: онлайн-премьеры спектаклей, фильмов, концертов, бесплатные курсы и даже digital-бары

13.03 / Смартфон Moto Z4 получил Android 10

02.02 / Ольга Зарубина призналась, что нашла нового возлюбленного и готовится к свадьбе

14.03 / Россия и Китай могут договориться о создании совместной лунной базы

25.02 / «Нет худа без добра»: Ученые обратили внимание на неожиданную социальную выгоду стресса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска