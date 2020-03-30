 

Москва запросила у Госдепа информацию о здоровье россиян в тюрьмах США

30.03.2020, 4:48, Новости дня

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о случаях заболевания коронавирусной инфекцией в американских тюрьмах.

Антонов сообщил, что в Госдеп направлен запрос о здоровье россиян, которые находятся в американских тюрьмах. Российская сторона «внимательно следит за здоровьем отбывающих наказание в США» сограждан.

Посольство «продолжает находиться в тесном контакте с местными властями», говорится в сообщении в Facebook.

Россия призвала США «руководствоваться соображениями гуманности». Американская сторона должна «максимально оперативно предпринимать необходимые меры по профилактике коронавируса и оказанию квалифицированной медпомощи» россиянам, сообщил Антонов.

Он подчеркнул, что жизнь и здоровье россиян «всегда были и будут приоритетом работы» российских дипломатов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что дискуссия, развернувшаяся из-за гибели заключенного от коронавируса в США, выявила особенности американской репрессивной системы – рабский труд, огромные сроки за незначительные правонарушения и предельная жестокость внутри тюрем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / «Я не желал ему смерти». Спасавший детей от изнасилования россиянин заявил, что не хотел убивать педофила

19.02 / Карантин на лайнере Diamond Princess снят

12.02 / Facebook заблокировала сеть аккаунтов, связанных с российской разведкой

18.03 / ФСБ обезвредила подпольную сеть оружейников в 16 регионах России

04.02 / Стало известно о намерении США принять новые санкции против «Северного потока – 2»

25.03 / За нарушение режима ЧС по коронавирусу в Ванкувере ввели огромные штрафы

25.02 / Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

16.02 / В РПЦ дали оценку «троллингу» протоиерея Смирнова

27.02 / Инфляционные ожидания россиян снизились до исторического минимума

17.02 / Кокорин забил в первом матче за “Сочи”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска