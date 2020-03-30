Москва запросила у Госдепа информацию о здоровье россиян в тюрьмах США
30.03.2020, 4:48, Новости дня
Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о случаях заболевания коронавирусной инфекцией в американских тюрьмах.
Антонов сообщил, что в Госдеп направлен запрос о здоровье россиян, которые находятся в американских тюрьмах. Российская сторона «внимательно следит за здоровьем отбывающих наказание в США» сограждан.
Посольство «продолжает находиться в тесном контакте с местными властями», говорится в сообщении в Facebook.
Россия призвала США «руководствоваться соображениями гуманности». Американская сторона должна «максимально оперативно предпринимать необходимые меры по профилактике коронавируса и оказанию квалифицированной медпомощи» россиянам, сообщил Антонов.
Он подчеркнул, что жизнь и здоровье россиян «всегда были и будут приоритетом работы» российских дипломатов.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что дискуссия, развернувшаяся из-за гибели заключенного от коронавируса в США, выявила особенности американской репрессивной системы – рабский труд, огромные сроки за незначительные правонарушения и предельная жестокость внутри тюрем.
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