“Красный” менеджмент: как представители системной оппозиции пользуются властью

30.03.2020, 4:36, Разное

Во-первых, если попробовать оценить качество управления, сразу же возникают вопросы к подбору кадров. Дело в том, что за время пребывания на посту Анатолия Локтя, бывшего депутата Госдумы от КПРФ, а ныне – “красного мэра”, арестовано почти 20 ключевых чиновников, занимающихся городским имуществом и землеотведением. Совсем недавно в Новосибирске прогремел очередной коррупционный скандал – арестовали экс-начальника нормативно-правового управления новосибирской мэрии Романа Сальникова. Ему вменяют получение взятки за урегулирование вопросов по незаконной застройке.

До ареста Сальникова новосибирские силовики предприняли целый ряд действий в отношении муниципальных чиновников. В частности, оперативники провели обыски у руководителя департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, главы департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского и начальника департамента правовой и кадровой работы Маргариты Масловой. Это ключевые сотрудники мэрии, курирующие самые “коррупционноемкие” направления работы: имущество, застройку, задолженности по аренде и многое другое. И это только часть громких уголовных дел, связанных с мэрией.

Выиграв выборы в апреле 2014 года на протестной волне, представитель системной оппозиции Анатолий Локоть пообещал навести порядок в кадровой политике. “Во главу угла будет поставлен профессионализм. Политическую монополию и клановость мы строить не собираемся. Профессионалам в мэрии место всегда найдется. Ответственность мы будем делить и дальше, ведь победа – это результат общих усилий”, – уверенно заявлял мэр изданию “Континент Сибирь”. И действительно, Анатолий Локоть уволил почти всех предыдущих руководителей ключевых подразделений мэрии и назначил новых.

Возникает два очень резонных вопроса. Первый – это и есть те профессионалы, которым найдется место в команде мэра? Второй – готов ли Анатолий Локоть по-прежнему делить ответственность со своими подчиненными за их работу?

Вторая проблема не менее скандальная и щекотливая. Новосибирск – активно растущий город-миллионник, застройка здесь – очень доходный бизнес, и многие представители городской элиты основные капиталы заработали именно в сфере девелопмента. Это главное достояние и основной ресурс для управления и распределения у руководителя любого муниципального образования. Ресурс этот очень ограничен, а желающих им воспользоваться предостаточно: один лишь Новосибирский городской совет депутатов на две трети состоит из застройщиков, девелоперов и их лоббистов, пишет “Росбалт”.

Все они заинтересованы в преференциях от Локтя и его команды: кому-то нужны привлекательные участки, кому-то – отсрочка или списание долгов перед бюджетом, кому-то – разрешения на ввод недостроенных домов, отмечает издание. А тут еще крайне удачно в ближайшие годы через Новосибирск должны пройти очень солидные суммы, выделенные на подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею, который намечен на 2023 год. Но все же на всех льгот и хороших подрядов не хватит.

Тем более что в 2020 году пройдут ключевые для региона выборы – в новосибирский городской совет и областное законодательное собрание. Позиции КПРФ в Новосибирской области традиционно были очень сильны, а с появлением административного ресурса Анатолий Локоть наверняка постарается лишь укрепить присутствие партии в законодательных органах власти. От которых, кстати, зависит формирование регионального и городского бюджета.

На проведение кампании нужны серьезные средства, и, по странному совпадению, утверждает “Росбалт”, партнерами мэра и ячейки КПРФ в регионе являются как раз девелоперы-депутаты, чьи компании, по всей видимости, находятся в зоне благожелательного внимания со стороны мэрии. В первую очередь – “Строймастер” и “Сибакадемстрой”. Совладелец первой Евгений Коновалов входит во фракцию КПРФ в заксобрании. Руководитель второй Михаил Ансимов – член городской фракции коммунистов.

Соседа Михаила Ансимова по партсписку КПРФ Сергея Кальченко СМИ связывают с компанией “Сателлит”, владеющей обновленной новосибирской “барахолкой” – крупнейшим вещевым рынком на Гусинобродском шоссе. Своим заместителем в совете по градостроительству Локоть назначил председателя совета директоров ГК “Химметалл” Евгения Гаврилова, крупного застройщика, партнеры которого получили от мэрии разрешение на снос образца конструктивизма – кинотеатра “Металлист” – в рамках застройки выделенного участка. Теперь компания судится с областным правительством, остановившим снос.

Особая ситуация с группой компаний “Дискус”. Деятельность этого застройщика, возглавляемого Алексеем Джулаем, депутатом городского совета Новосибирска и членом комиссии по градостроительству и муниципальной собственности, уже попадала в зону внимания СМИ. В 2018 году сотни дольщиков вышли на митинг, протестуя против заселения в плохо приспособленный для жизни комплекс “Просторный”. За два года он практически не изменился. В 2019-м “Просторный” посетил и блогер-урбанист Илья Варламов, окрестивший это место как “гетто” и “ад в Новосибирске” и снявший два очень язвительных фильма: один зимой, другой летом.

Создается впечатление, что получив власть и начав контролировать административный ресурс, представители системной оппозиции начинают себя вести ровно так же, как и те, кого они яростно критиковали во время предвыборных кампаний. По истории Новосибирска, который живет с “оппозиционным” руководителем уже довольно давно, можно спрогнозировать ситуацию в регионах, где системные оппозиционеры победили на предыдущих выборах. И этот прогноз неутешителен.