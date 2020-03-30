Нардеп Лерос – Ермаку: В нашей, чужой для тебя, стране все против тебя. Раз украинцам не хочешь объяснить факты коррупции, потрудись в НАБУ объяснить

30.03.2020, 4:27, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос 29 марта заявил в Facebook, что Украина для главы Офиса президента Андрея Ермака – чужая страна.

К Ермаку Лерос обратился по поводу видеозаписей с братом главы Офиса президента Денисом, который, возможно, обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

“Андрей Борисович, вижу, у тебя выходит смешить людей, под твоими оправданиями все валяются. …По сути коррупции же нечего сказать, волнует только то, что у меня есть еще и как узнал? Пойми, в нашей, чужой для тебя, стране все против тебя, поэтому желающих помочь больше, чем ты можешь себе представить. Раз украинцам не хочешь объяснить про факты коррупции, изложенной в моем посте, а для русских ты находка, потрудись в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. – “ГОРДОН”) объяснить, как ты барыжишь государством”, – написал нардеп.

Он обвинил Ермака в коррупции и опубликовал свое обращение на имя директора НАБУ Артема Сытника.

“Отправляю в НАБУ обращение с флешкой и жду 10% от награбленного, отправлю в детский дом. Вот и посмотрим, как работает закон и орган, который ты пытаешься рейдернуть”, – отметил Лерос.

Он также разместил еще два видео якобы с Денисом Ермаком.

Андрей Борисович, вижу у тебя выходит смешить людей, под твоими оправданиями все валяются)Прям Пушкин переродился: «Мой… Posted by Geo Leros on Pühapäev, 29. märts 2020

Сегодня Лерос обнародовал видео, на которых Денис Ермак обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. “Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из РФ), ну и, конечно, заработок на государстве”, – отметил Лерос.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием.

Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил, что записи делал сотрудник СБУ.