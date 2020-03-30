В Германии чиновник, занимавшийся борьбой с коронавирусом, покончил с собой

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30.03.2020, 4:27, Новости дня

В Германии 28 марта найдено тело министра финансов федеральной земли Гессен (в центральной части страны), представителя партии партии “Христианско-демократический союз” Томаса Шефера. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Сотрудники службы спасения обнаружили тело погибшего на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. По версии следователей, Шефер совершил самоубийство.

Шефер оставил прощальное письмо. В нем он описал причины своего самоубийства.

Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье выразил соболезнования семье погибшего.

“Мы шокированы и едва можем поверить, что Томас Шефер ушел из жизни так неожиданно и внезапно”, – написал Буфье на странице в Facebook.

В последнее время Шефер принимал активное участие в борьбе с коронавирусом. 25 марта политик вместе с министром экономики Тареком аль-Вазиром анонсировали предоставление финансовой помощи от государства для более 200 тыс. фрилансеров и малых предприятий региона для преодоления кризиса коронавируса. Об этом сообщает hessenschau.de.

Томас Шефер был министром финансов Гессена с августа 2010 года. Его называли одним из предполагаемых преемников Фолькера Буфье на посту премьер-министра Гессена.

По состоянию на вечер 29 марта в Германии зафиксировали более 58 тыс. случаев коронавирусной инфекции. На данный момент Германия является пятой в мире по наибольшему количеству заболевших после США, Италии, Китая и Испании, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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