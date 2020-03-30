Комитет Рады поддержал законопроект о помощи гражданам и бизнесу во время карантина

30.03.2020, 4:27, Новости дня

Антикризисный законопроект для помощи бизнесу и гражданам во время карантина поддержан профильным комитетом Верховной Рады. Об этом сообщил нардеп из фракции “Голос” Ярослав Железняк в Facebook.

По его словам, в законопроекте предусмотрены меры для поддержки бизнеса:

Раньше заработает норма об увеличении лимитов для ФЛП.

До 30 июня продлили мораторий на проведение плановых неналоговых проверок.

Урегулирован вопрос оплаты аренды, если арендатор не может использовать недвижимость.

Всех, кто подает финотчетность, освободили от ответственности за нарушение сроков подачи на период карантина плюс 90 дней.

До 31 мая продолжили освобождение от штрафов и пени и мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.

Значительно упрощена организация дистанционной работы и гибкого графика.

Сняты законодательные ограничения для предоставления государственной поддержки малому и среднему бизнесу.

Кабмину и НБУ поручено срочно подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов.

Кабмину поручено срочно подготовить экономическую программу выхода из кризиса и поддержки отечественного бизнеса.

Железняк добавил, что также предусмотрена и поддержка медицины:

Освобожден от НДС оборот лекарств и медсредств, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Установлен нулевой акциз на спирт для производства дезинфицирующих средств, а также упрощены админпроцедуры производства и закупки такого спирта.

Благотворительность, направляемая на борьбу с коронавирусом, освобождена от налога на прибыль и может быть включена в налоговую скидку НДФЛ без ограничений.

Устранен ряд ограничений для благотворительных организаций и общественных объединений, чтобы помощь быстрее доходила до конечного получателя.

Местные органы власти обязали обеспечить круглосуточные бесплатные перевозки медиков.

Увеличены возможные размеры доплат медикам и другим работникам, работающим над ликвидацией заболевания.

Кроме того, законопроект предусматривает и меры для поддержки граждан:

Карантин добавлен в список оснований для пособия по частичной безработице.

Правительство получило возможность контролировать цены на товары, необходимые для предотвращения распространения эпидемии коронавируса, увеличены санкции за нарушение установленного порядка.

Автоматически продлены выплаты социальных пособий на период карантина.

Банкам запрещено повышать процентную ставку по кредитам.

Временно освобождены от штрафов и пени потребительские кредиты, которые были заключены до 2017 года.

Судебный процесс адаптирован под реалии эпидемии и карантина для обеспечения защиты прав в суде.

Кабмин сможет перенести сроки окончания и начала учебного года.

КМУ поручено запустить систему экстренной помощи населению по единому бесплатному телефонному номеру.

Железняк рассказал и о мерах для поддержки местных общин и госорганов, среди них:

Найден компромисс по местным бюджетам, чтобы можно было покрыть недополученные средства от введенных льгот на землю и недвижимость.

Местная власть получает право по своему усмотрению предоставлять налоговые скидки по единому налогу для малого и среднего бизнеса.

Органы власти смогут получать помощь в виде товаров для борьбы с коронавирусом.

Органы местной власти смогут проводить заседания онлайн.

Ускорены процедуры и сокращены сроки принятия решений для госорганов.

Щойно підписав антикризовий законопроект з додатковими змінами для допомоги бізнесу та громадянам на час карантину. Це… Posted by Ярослав Железняк on Pühapäev, 29. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 666 тыс. человек. Число жертв составило 30 857, вылечилось почти 142 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели. В Черновицкой области инфицированы 59 человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекращено авиационное сообщение с другими странами.