Мнение: О вирусной болезни «не страшнее обычного гриппа»

30.03.2020, 4:20, Разное

Свежие статистические данные заставляют переоценивать прежние ценности.

Так ли опасен новомодный #коронавирус, как его представляют медики и фармацевты?

Ответ – в одной картинке.

Смотрим…

Справа – популярный график, гулявший по соцсетям ещё пару недель назад. Слева – он же, но с обновлённой статистикой смертности от CovID-19. Впрочем, по вчерашним данным верхняя линия должна быть на треть длиннее: 4285 умерших за последние сутки…

Можно, конечно, рассуждать, что эта #статистика несколько завышена, поскольку в некоторых странах в неё включаются все умершие, инфицированные SARS-CoV-2, независимо от реальной причины смерти. Даже если у пациента с CoVID-19 просто «оторвался тромб». С другой стороны, при гриппе примерно 15% осложнений приходится на сердечно-сосудистую систему и ещё 5-10% – на поражения головного мозга. Так что принцип адекватности сопоставлений тут скорее всего соблюдается.

С другой стороны, вирус гриппа уже хорошо изучен и частично приручен. А вот новый #коронавирус – это ещё во многом научная terra incognita. И как ещё поменяется #статистика, одному Богу известно.

Но она хотя бы заставляет задуматься уже #сейчас?