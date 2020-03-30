Трамп счел «хорошим» прогнозом гибель от COVID-19 менее 200 тыс. жителей США

30.03.2020, 4:16, Новости дня

Власти США не стали смягчать меры по предотвращению распространения коронавируса, а продлили их до 30 апреля, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

В понедельник подошел к концу 15-дневный период действия федеральных рекомендаций о социальном дистанцировании, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что руководство страны «хочет, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее», поэтому меры против коронавируса решено продлить.

«Подумайте об этой цифре: 2,2 млн человек могли бы погибнуть, если бы мы ничего не делали», – приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что действия властей США можно будет считать успешными, если жертвами коронавируса в стране станут менее 200 тыс. человек, хотя «это и ужасная цифра». Он не исключил, что число жертв может быть и ниже – от 100 тыс. до 200 тысяч.

Президент США сообщил, что «пик смертности», по предварительным прогнозам, «наступит через две недели».

По его словам, «хуже всего будет провозгласить победу прежде, чем она действительно будет одержана».

Трамп выразил надежду, что США «к 1 июня будут на пути к восстановлению», «это будет нижняя точка» кривой распространения коронавируса.

Он выразил готовность повторно пройти тестирование на коронавирус.

«У меня нет никаких симптомов – вы же не замечали, чтобы у меня текли сопли, ничего такого, верно?» – сказал президент США.

Трамп делал тест на коронавирус 14 марта, результат был отрицательным.

Глава государства заявил, что США оказывают Италии помощь: «Мы направляем им многое из того, что не нужно нам». Кроме того, Вашингтон оказывает помощь деньгами.

В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксированы более 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,4 тыс. человек.

Напомним, во всем мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.