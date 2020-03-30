В России созданы три препарата для лечения инфекции, вызванной COVID-19

30.03.2020, 3:54, Новости дня

В РФ созданы три препарата, потенциально применимых для лечения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Лекарства были разработаны при участии ученых из Российской академии наук.

Три препарата, о которых идет речь — триазавирин, фавипиравир и фортепрен.

Триазавирин был создан несколько лет назад учеными Института органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН. Сейчас он выпущен в особой ингаляционной форме, позволяющей лечить именно респираторную инфекцию. Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин отметил, что триазавирином заинтересовались китайские специалисты. Средство готово к испытаниям в клиниках.

Противовирусный препарат фавипиравир был разработан в Японии для борьбы с болезнями, вызываемыми РНК-вирусами (коронавирус COVID-19 относится к этой группе). Российские Институт органического синтеза и Институт органической химии имени Зелинского разработали схему синтеза этого препарата, которая является эффективной и отвечающей нормам российской фармацевтической промышленности. Данное лекарство также готово к клиническим испытаниям.

Третий препарат, фортепрен, создавался на основе фоспренила, используемого против коронавирусных заболеваний животных. Фортепрен, разработанный на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе лекарства, прошел все стадии испытаний, в том числе и на людях, и находится на стадии регистрации. Затем он будет испытан на предмет его эффективности против COVID-19.

Владимир Чехонин рассказал РИА Новости, что в РФ разрабатываются также три вакцины против нового коронавируса.