Трамп: пик смертности от коронавируса в США наступит в течение двух недель

30.03.2020, 3:54, Новости дня

Если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения COVID-19, погибли бы свыше двух миллионов американцев. Поэтому смерть от коронавируса от 100 до 200 тысяч человек – это хороший результат. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в воскресенье, 29 марта.

Трамп напомнил, что, по некоторым прогнозам, количество смертей в США могло достичь 2,2 миллиона человек. "Если нам удастся сократить это количество до 100-200 тысяч человек, это значит, что мы хорошо поработали", — цитирует слова Трампа РИА Новости.

По словам главы Белого дома, в США пик смертности от коронавируса ожидается в течение двух недель, а восстанавливаться после пандемии страна начнет 1 июня.

Также президент Соединенных Штатов распорядился продлить меры, направленные против распространения коронавируса COVID-19, до 30 апреля.

Дональд Трамп также сообщил о своей готовности повторно пройти тестирование на коронавирус, но отметил, что не испытывает характерных симптомов. Трамп проходил тест на коронавирус 14 марта, результаты оказались отрицательными.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним данным, в мире инфицированы уже 721 330 человек, 33 956 умерших.

Соединенные Штаты – лидер по числу заболевших. Там выявлено 141 812 случаев инфицирования, скончались 2 475 человек.