 

Трамп: пик смертности от коронавируса в США наступит в течение двух недель

30.03.2020, 3:54, Новости дня

Если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения COVID-19, погибли бы свыше двух миллионов американцев. Поэтому смерть от коронавируса от 100 до 200 тысяч человек – это хороший результат. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в воскресенье, 29 марта.

Трамп напомнил, что, по некоторым прогнозам, количество смертей в США могло достичь 2,2 миллиона человек. "Если нам удастся сократить это количество до 100-200 тысяч человек, это значит, что мы хорошо поработали", — цитирует слова Трампа РИА Новости.

По словам главы Белого дома, в США пик смертности от коронавируса ожидается в течение двух недель, а восстанавливаться после пандемии страна начнет 1 июня.

Также президент Соединенных Штатов распорядился продлить меры, направленные против распространения коронавируса COVID-19, до 30 апреля.

 

Дональд Трамп также сообщил о своей готовности повторно пройти тестирование на коронавирус, но отметил, что не испытывает характерных симптомов. Трамп проходил тест на коронавирус 14 марта, результаты оказались отрицательными.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним данным, в мире инфицированы уже 721 330 человек, 33 956 умерших.

Соединенные Штаты – лидер по числу заболевших. Там выявлено 141 812 случаев инфицирования, скончались 2 475 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Доказана эффективность детских прививок против рака

27.02 / WhatsApp перестал быть мировым лидером по скачиваниям

29.03 / Daily Mail – перед миром встаёт новая угроза — дефицит презервативов

19.03 / Российский хоккеист стал первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом

17.03 / Последняя страна НАТО ратифицировала вступление Северной Македонии в альянс

05.02 / Россиянина арестовали за госизмену в Москве

27.02 / ЕС может ввести санкции против российских и китайских структур за кибератаки

10.02 / После смерти российских детей при столкновении катеров в Таиланде возбуждено уголовное дело

03.02 / Кривонос высказался против разведения сил по всей линии фронта

26.02 / Cуд отклонил иск Руслана Шаведдинова о незаконном призыве в армию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска