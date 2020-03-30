Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

30.03.2020, 3:54, Новости дня

Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19. В качестве профилактики им нужно не забывать про базисную терапию и повышать иммунитет. Об этом рассказали врачи-аллергологи.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией, напоминает РИА Новости. По последним сведениям, в мире инфицированы уже 721 412 человек, 33 956 скончавшихся.

Аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе рассказала, что пациенты с аллергией не попадают в группу риска по умолчанию. Но все знают, что тяжелое хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей делает слизистые человека более уязвимыми перед любым вирусом.

Как пояснил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, у аллергиков теряется барьерный иммунитет, особенно при поллинозе. Глаза и нос краснеют, у человека начинается слезотечение, он чихает. При такой "ране" вирусам легче распространяться быстро. Чем позже включается иммунная система, тем в более тяжелой форме может протекать болезнь. Получается порочный круг – инфекция ухудшает течение аллергии, а аллергия ухудшает течение самой респираторной инфекции.

Профессор Юрий Мизерницкий напомнил: риск заражения и тяжелого лечения коронавируса наиболее высок для групп риска. Это лица старше 60 лет, ослабленные люди, а также больные с той или иной хронической патологией, в том числе с тяжелыми хроническими аллергическими заболеваниями.

Мизерницкий рассказал, что вирусы всегда выступают триггерами обострения аллергических заболеваний. Коронавирус может привести к обострению аллергического заболевания, например, бронхиальной астмы.