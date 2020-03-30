Мнение: Недокументированные задачи

30.03.2020, 3:40, Разное

Карантинные мероприятия, на мой взгляд, имеют под собой как явные, так и "недокументированные" задачи. С явными все вроде бы понятно – изоляция людей на срок, превышающий инкубационный период, позволит выявить заболевших и поместить их в места, где они получат помощь.

С "недокументированными" сложнее, но они выглядят тоже вполне очевидными. Изоляция населения позволяет исключить его из любых политических процессов – как стихийных, так и чьих-то проектных. "Цветную революцию", равно как и любую другую в условиях карантина провести затруднительно. Это значит, что кланы могут выяснить между собой отношения сугубо аппаратно, не опасаясь привлечения противником улицы.

Времени на все про все у наших ОПГ не так уж и много. Карантин можно как-то держать от силы месяц, затем все рухнет окончательно. А люди полезут на улицу просто потому, что станет уже неважно, где умирать. Значит, в течение месяца группировки должны создать новые балансы и существенно ослабить своих противников. Либо вообще обнулить.

Столица в России – ключевой ресурс, поэтому неудивительно, что именно Собянин стартует раньше, чем федеральная власть. По сути, ему деваться некуда. Ждать руководящих указаний – при президенте, который не способен к принятию своевременных решений, их можно вообще не дождаться. Поэтому Собянин идет на риск, отдавая (наверное) себе отчет в том, что любая революция (аппаратная в том числе) с огромным удовольствием пускает под нож первых, кто ее начинает. Пожирает своих детей, как поэтически высказался в свое время главный жирондист Верньо. Он-то точно был в курсе, так как по славной традиции тех лет закончил свой путь на гильотине.

Риск велик. Запустить аппаратную войну – дело непростое, но это билет в один конец. Ты либо победишь,либо нет. У революции есть только два возможных исхода – вин-луз или луз-луз. Кто-то в ней всегда проигрывает.