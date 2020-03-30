Daily Express – НАТО отвлеклось на коронавирус — и этим может «воспользоваться Путин», предупреждает эксперт

30.03.2020, 3:25, Новости дня

Ослаблением боеготовности НАТО в континентальной Европе, обусловленным, в частности, возвращением Америкой части своих военнослужащих для борьбы с коронавирусом, может воспользоваться Москва, заявил американский экс-дипломат Бретт Брюэн. Как пишет Daily Express, господин Брюэн полагает, что РФ «захочет предпринять какие-то шаги», пока внимание Вашингтона и Брюсселя приковано к пандемии.



Reuters

США выводят свои войска «из зон потенциальных конфликтов», возвращая их домой для участия в мероприятиях по борьбе с коронавирусом на американской территории — и «Владимир Путин может этим воспользоваться», пишет британский таблоид Daily Express со ссылкой на американского экс-дипломата и руководителя аналитического центра Global Situation Room Бретта Брюэна.

Как подчёркивается в материале издания, на прошлой неделе в Ла-Манше уже наблюдался «необычно высокий уровень» активности со стороны российских боевых кораблей. Кроме того, были сокращены масштабы предстоящих учений НАТО «Защитник Европы 20», которые должны были стать крупнейшей операцией американских войск в континентальной Европе за последние 30 лет: в манёврах примут участие не 20 тыс. американских военнослужащих, как предполагалось ранее, а лишь 6 тыс., напоминает корреспондент Daily Express.

За шагами Вашингтона, который решил сократить своё участие в учениях, а также планирует привлечь часть личного состава вооружённых сил, дислоцированного за рубежом, к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в США, «внимательно наблюдают» в Москве, предупредил господин Брюэн.

«Вероятность того, что РФ попытается предпринять какие-то шаги, пока внимание США и НАТО приковано к Covid-19, очень высока — ведь перед нами, вероятно, впервые встала серьёзная внутренняя угроза, которая непосредственно влияет на нашу боеготовность, — цитирует эксперта Daily Express. — Если говорить об общей боеготовности, главный вопрос заключается в том, до какой степени можно урезать личный состав бригады, чтобы она сохранила боеспособность. Есть и ещё один вызов — логистика и обеспечение стратегически важных медицинских средств».

«Для США приоритет номер один — это спасти жизни американцев. А это значит, что за рубежом останется меньше личного состава и ресурсов. И это вызывает в зарубежных столицах тревогу», — добавил Брюэн.

Как отмечается в материале Daily Express, Великобритания также использует в борьбе с коронавирусом ресурсы министерства обороны, поэтому 800 военнослужащих 1-го батальона Королевского фузилёрского полка, в настоящий момент дислоцированные в Эстонии в составе передового контингента НАТО, останутся на посту до того момента, когда ситуация с пандемией стабилизируется. Обычно британские силы в составе передового контингента — особого подразделения НАТО, состоящего из военнослужащих 20 стран альянса и предназначенного для того, чтобы «сыграть роль «растяжки» в сулчае повторения российских атак после вторжения в Крым» — сменяются каждые шесть месяцев, напоминает журналист газеты.



Тем временем, «ангажированные в пользу Кремля СМИ» уже опубликовали целый ряд сюжетов о коронавирусе, возложив ответственность за пандемию на «США, Италию, Эстонию и даже тайную мировую элиту», подчёркивает автор.