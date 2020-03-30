 

Мнение: Маразм крепчает

30.03.2020, 3:24, Разное

Что значит – жить в стране без Конституции. Собянин вдруг берет и вводит самый натуральный “режим ЧП” на территории одного, отдельно взятого субъекта Федерации, причем вплоть до серьезнейшего ограничения прав и свобод граждан (по сути – сажает всех под домашний арест). На каком основании? Да хрен его знает.

Что интересно – все под дружный вой одобрения со стороны прежде всего “либеральной” общественности. Позор какой-то. Интересно – а если завтра Собянин издаст указ, что всех, кто без пропуска “шляется по улицам”, надо расстреливать на месте – это тоже пойдет под громкие крики “ура”? Впрочем, иллюзий про этих сограждан никогда и не было…

Источник: Размышления вольного социолога



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