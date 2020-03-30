 

Мнение: Талибан против коронавируса

30.03.2020, 3:15, Разное

Знаменитые афганские эпидемиологи из Талибана вступили в борьбу с коронавирусом в Афганистане.

В планах – использовать мощности лабораторий по производству героина и специалистов по производству героина для разработки вакцины против коронавируса, а также отправка группы экспертов из провинции Кандагар в Ломбардию для помощи итальянцам. Лучшие кандидаты в смертники будут отправлены на медицинский фронт для помощи заболевшим.

https://dambiev.livejournal.com/1861621.html – фото и видео вот отсюда

Если серьезно, то с одной стороны, это конечно попытка Талибана оседлать модную тему и чуток улучшить своей прямо скажем не блестящий имидж. С другой стороны, Талибан контролирует прямо или косвенно около половины Афганистана. Соответственно, разгул эпидемии на контролируемых Талибаном территориях, это в первую очередь проблема для самого Талибана – рост заболеваемости, социальная изоляция, все это может привести к снижению поддержки со стороны населения и ослабить позиции Талибана в условиях реализации соглашения с США о выводе части американских войск из Афганистана. Поэтому шутки шутками, но Талибану действительно придется заниматься коронавирусом. Другой вопрос, что медицинских ресурсов и специалистов у них не то, чтобы очень много, а международную помощь они вряд ли получат. Надежды на то, что специалисты химики занимающиеся изготовлением героина помогут борьбе с эпидемией, прямо скажем иллюзорны. Оставшиеся в Афганистане специлисты-медики, в подавляющем большинстве сидят в городах контролируемых правительством. Поэтому на практике перед Талибаном стоят практически неподъемные задачи, если он конечно не решит ограничится вопросом самопиара.

PS. Отморозки из ИГИЛ пока что ограничились рекомендациями для боевиков вилаята Хорасан избегать мест, где потенциально может быть большое кол-во заболевших.

Источник: Colonel Cassad



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