Шашечки — и ехать!

30.03.2020, 3:15, Разное

«Яндекс» сохранит сервис такси и научит его доставлять врачей и медикаменты, в том числе тесты на коронавирус.

«Яндекс.Такси» будет вкладывать более 500 млн рублей каждый месяц в поддержку спроса на такси. Об этом «Новой» сказал генеральный директор этого подразделения в «Яндекс» Даниил Шулейко.

«Мы наблюдаем их значительное снижение в утренние и вечерние часы пик. Это характерно для большинства крупных городов и, полагаем, связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график. Из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнес-центров, а также из аэропортов и вокзалов спрос сместился в спальные районы и зоны торговых центров», — объяснил Шулейко.

В течение ближайшего месяца «Яндекс.Такси» направит более 500 млн рублей на стимулирование спроса на такси, также компания за свой счет предоставит скидки пользователям. С одной стороны, такси станет доступнее для тех, кто в «каникулы» будет вынужден выходить в город и хочет минимизировать риск заражения в транспорте. С другой — позволит перевозчикам увеличить заработок. Программа будет действовать по всей России.

Помимо этого, в «Яндекс.Такси» отметили, что спрос на доставку продуктов с помощью такси в последнее время вырос, и это станет еще одним фактором спроса.

«Яндекс.Такси» продолжит поддерживать перевозчиков в борьбе с распространениям коронавируса.

«Мы помогли организовать пункты дезинфекции автомобилей для таксопарков и водителей, недавно мы сформировали фонд финансовой поддержки для партнеров, которые будут вынуждены приостановить работу из-за заражения коронавирусом или карантина из-за контактов с заболевшими. Сейчас вместе с автодилерами и автобрендами мы прорабатываем льготные условия для таксопарков, которые помогут сократить лизинговые выплаты за автомобили», — рассказал Шулейко.

Дарья Зеленая

«Новая газета»

А ЕЩЕСервисы против пандемии

«Яндекс» запускает проект «Помощь рядом» по перевозке врачей, медикаментов и товаров первой необходимости

Компания готова организовать перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус. Для этого «Яндекс» вместе с партнерами сделает отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси».

Первые проекты по перевозке врачей и доставке социальных продуктовых наборов скоро стартуют в Москве и Казани. Предложения о сотрудничестве отправлены во все регионы России, где работают сервисы «Яндекса»: «Такси», «Еда» и «Лавка».

На новый проект компания выделяет 250 млн рублей, которые пойдут на оплату поездок водителей по таким заказам. Это будет устроено так: водители смогут подключиться к парку и выполнять социально важные заказы по собственному желанию. Принимать другие заказы в это время они не смогут. Все задействованные автомобили будут проходить регулярную дезинфекцию, а водители — предварительное медицинское обследование.

«Этот проект потребовал две недели почти круглосуточной работы для перестройки всех наших логистических систем. Сотни сотрудников «Яндекса» сейчас работают и над другими проектами помощи людям во время эпидемии. Это, например, дистанционное образование для школьников, информирование населения, все виды сервисов доставки и многие другие задачи», — рассказывает Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса».

Компания уже выделила на помощь людям в условиях пандемии более 1,5 млрд рублей.

Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на странице help.yandex.ru. Компании, которые хотят помочь в борьбе с пандемией и профинансировать часть поездок врачей, могут написать нам на [email protected]

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