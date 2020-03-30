В Италии за сутки скончались 756 граждан с коронавирусом

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30.03.2020, 3:10, Новости дня

В Италии за сутки скончались 756 граждан с коронавирусной инфекцией. Об этом 29 марта сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Общее число смертей, связанных с коронавирусом, достигло в Италии 10 779.

Количество больных COVID-19, которые сейчас лечатся, выросло в общей сложности до 73 880. Еще 13 030 выздоровели.

В минздраве отметили, что на данный момент в реанимации находятся 3906 человек, в домашней изоляции – почти 43 тыс., еще более 27 тыс. человек госпитализированы с симптомами коронавируса.

Общее количество подтвержденных в Италии случаев коронавирусной инфекции, с учетом умерших и выздоровевших, достигло почти 98 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 29 марта, общее количество инфицированных в мире почти достигло 705 тыс., умерло 33,5 тыс. человек. Около 149 тыс. инфицированных выздоровели.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место по количеству умерших (треть всех жертв пандемии – в Италии) и второе место по количеству зараженных после США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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