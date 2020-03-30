Скандал с братом Ермака, коронавирус нашли еще у одного депутата. Главное за день

30.03.2020, 3:10, Новости дня

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 марта в Украине подтверждено 418 случаев инфицирования коронавирусом, девять из них умерли. По уточненным данным Минздрава, инфекцию не выявили только в одной украинской области – Николаевской.

В Тернопольской области коронавирус подтвердили у 24 медицинских работников.

29 марта в Киевской области приземлился второй самолет из Китая, который доставил медицинские средства защиты для борьбы с коронавирусом.

Коронавирус нашли у еще одного депутата

По данным СМИ, у народного депутата Украины из фракции “Слуга народа” Владимира Ватраса подтвердили заболевание коронавирусом. Сейчас он находится в одной из местных больниц Хмельницкой области. Ватрас стал четвертым народным депутатом, которому диагностировали COVID-19. Кроме него, инфекцию выявили у самовыдвиженца из Луганской области Сергея Шахова, представителя “Слуги народа” Руслана Горбенко и внефракционного нардепа Анны Скороход.

Главы Минздрава и Минфина подали в отставку

Народный депутат от фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко заявила, что министр здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.

Она добавила, что на совещании руководства Верховной Рады проходила встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

Брата Ермака обвинили в “торговле” государственным должностями

Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос публиковал 11 видеофрагментов, на которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис, вероятно, обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности. Записи датированы августом – октябрем 2019 года.

В ответ Ермак заявил, что подаст заявления в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины для расследования обстоятельств, при которых были сделаны записи с его братом.

По словам журналиста Юрия Бутусова, видео было сделано одним из сотрудников киевского управления Службы безопасности Украины.