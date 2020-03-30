Зеленский о коронавирусе в Украине: Есть три сценария, двух наша медицинская система не выдержит

30.03.2020, 3:10, Новости дня

Двух из трех возможных сценариев распространения коронавируса в Украине ее медицинская система не выдержит, заявил 29 марта президент Владимир Зеленский. Стенограмму его видеообращения к украинцам опубликовал сайт главы государства.

“Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3% до 5% одновременно заболевших коронавирусом. Это болезненные цифры, но такой сценарий не катастрофа. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий – 25% больных. Третий – более 50% больных коронавирусом одновременно. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит”, – сказал Зеленский.

По его словам, украинские врачи “не выдержат одновременного наплыва такого количества больных”.

“Наша задача номер один – максимально уберечь людей. Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну 40, а не 20 миллионов человек. Я сейчас никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки”, – подчеркнул президент.

По состоянию на 22.00 воскресенья, 29 марта, в Украине подтверждено 475 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксировано 10 летальных исходов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось почти 711 тыс. человек. Число жертв составило 33 551, вылечилось почти 149 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.