Мнение: Мода на маски

30.03.2020, 3:06, Разное

Маски уже стали модным аксессуаром. Многие уверены, что это временно.

Но не исключено, что защитные маски, защитные перчатки и защитные очки станут обычными предметами гардероба.

Спустя век людям может начать казаться диким то, что их предки ходили с голым лицом, подвергая свои глаза, нос и рот опасностям.

Обнаженное лицо станет выглядеть таким же интимным как голая женская грудь или голые мужские ягодицы. В узком кругу близких можно, а так нет.

Красиво, но неприлично и негигиенично.

Это сейчас нам кажется бредом, как можно прятать лицо? Мы ведь не какие-нибудь порабощенные женщины Востока, мы свободные граждане.

Но у древних народов, таких как ассирийцы и шумеры, именно аристократки носили покрывало, закрывающее лицо.

Это отличало свободных знатных женщин, тогда как рабыням носить покрывало строго запрещалось. Они ходили с открытыми лицами и почти обнаженными.

Что касается мужчин в древних царствах, то и у них рабы и низшие классы ходили обнаженными, когда высшие классы уже начали закрываться одеждой.

П.П. Гнедич в своей “Всемирной истории искусств” пишет про начало египетского костюма:

“Вся одежда у мужчин просто состояла из узкого куска ткани, который висел спереди на животе, прицепленный за пояс, или пропускался между ног и прикреплялся другим концом на задней стороне пояса. Но и такой костюм был стеснителен. Мы видим на египетской стенописи изображения рабочих, отдыхающих от занятий: они расстегивают пояс и остаются совершенно нагими.

С течением времени передник разнообразился и изменялся. Вельможи умели придавать ему великолепный фасон, украшать множеством сборок и складок. К поясу прилаживали ремни для ношения оружия. Затем стали надевать два передника: спереди и сзади, причем полотнище не сшивали и оставляли свободный разрез. Рабочие классы, даже и в период полного блеска египетской культуры, не заботились о своем костюме и нередко надевали только фуфайку, доходившую от плеч до половины живота, оставляя все остальное открытым”.

От плеч до середины живота, а все остальное оставалось открытым. И это не смущало.

Сейчас даже в жару никому не придет в голову ходить по улице обнаженным или в кофточке, но без трусов.

Нам кажется логичным прикрывать половые органы. Это выглядит не только правилом приличия, но и правилом гигиены.

Представьте себе женщину, которой пришлось бы садиться обнаженной промежностью на сиденье в метро или скамейку в парке.

Может быть, спустя пару веков или даже пару десятилетий людям будут казаться неприличными носы и рты, не защищенные масками.

Ведь рот и нос – это врата для инфекций. А значит интимные места.

Естественной такая открытость выглядит постольку, поскольку мы не привыкли к иному. Египтянам тоже без трусов казалось сначала естественным.

В масках трудней дышать, но во-первых, все зависит от материала, во-вторых, древним египтянам тоже казались неудобными и жаркими повязки, пока они не привыкли. В отличие от жителей северных стран, которым никогда не казалась лишней одежда из шкур. Кочевники, пришедшие из колыбели человечества с юга на север, только потому и выжили там и осели, что научились изготавливать одежду.

То есть вопрос с любыми неудобными элементами одежды касается либо привычки, либо необходимости, а чаще того и другого.

Также это может касаться моды.

Виргилий называл римлян: “Владыки мира, одетые в тогу”.

Тогу, которая представляла собой длинное одеяние, закрывающее голову, не разрешалось носить рабам и ссыльным.

Римляне очень гордились своей тогой и это одеяние казалось им украшением. При том, что ходить в набедренной повязке в жару приятней.

Но так ходили рабы, подражать которым никто не хотел.

О перчатках стоит сказать особо.

Мы с удовольствием защищаем свои руки теплыми перчатками зимой, но летом нам приятней без них.

Однако, если думать о том, что вокруг вирусы и бактерии, которые будут все больше мутировать и приспосабливаться к человеческой медицине, чтобы выживать, идея с перчатками круглый год не выглядит такой уж неудобной.

Иметь защищенные руки – это скорее удобно, чем нет.

Темные очки нравятся нам на солнце, в тени нам в них темно, а в прозрачных очках без коррекции зрения мы не видим никакого смысла.

Но это тоже дело привычки, особенно если будет осознана необходимость.

Презервативы ведь тоже – вещь странная, если подумать. Закрывать резиной то, что нуждается в тактильном контакте, и то, что как раз и используется ради самого тесного тактильного контакта.

Но презерватив – это не просто гигиенично, во многих случаях это необходимо, не только желательно, но и обязательно, и без презерватива лучше сексом не заниматься.

И с ним как с хиджабом у строгих мусульманок: с мужем можно без, а пока не муж, надень и не рискуй.

Есть дикари, которые презервативы считают лишними всегда, но из-за этих дикарей в мире – эпидемия ВИЧ.

Друзья, надеваете маски, когда выходите из дома?

А перчатки?

Презервативы используете? Особенно при контакте с новыми партнерами.

А готовы к тому, что маски и перчатки могут стать повседневной одеждой?

Вообще готовы меняться и адаптироваться к меняющемуся миру? Или будете упираться до последнего и требовать вернуть все как было?