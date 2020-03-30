 

Личное: Полетела отдохнуть! 

30.03.2020, 3:05, Разное

Томная баба с неприятным в исполнении женщин её возрастной категории сексуальным призывом во взгляде — это не какая-то там начальница отдела кадров на микроскопическом заводике в провинции.

Знакомьтесь: мэр города Тамбов Наталья Макаревич.


Фото: Соцсети

Грудь вывалена в неуместное декольте красного цвета на фоне государственного флага России и флага Тамбовской области. Прическа подходит для выпускного школьного бала в где-нибудь в захолустье. Во взгляде — «гуляй, шальная императрица». В голове…

А вот о том, что у Натальи в голове — давайте поговорим.


Сейчас мэр областного города Тамбов находится во Вьетнаме, куда вылетела 16 марта на отдых.  

В разгар мировой пандемии коронавируса (объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта) Макаревич летит во Вьетнам, который, как вы видите, очень плотненько граничит с Китаем.  


Фото: Соцсети

На своей странице в Фейсбук мэр города Тамбов обратилась к его жителям.  

Приведу обращение полностью:

Дорогие мои тамбовчане!

В сети появилась негативная информация о моей «самоизоляции в Республике Вьетнам».
Хочу пояснить, что вылетела во Вьетнам 16 марта, когда еще не было никаких ограничений, а через неделю все резко изменилось. Предпринимаю все попытки вернуться в страну досрочно.
Вместе с дочерью мы находимся под наблюдением специалистов в маленькой деревушке в 4,5 часах от ближайшего крупного населенного пункта, соблюдаем все меры безопасности относительно пандемии коронавируса. 

Эта поездка была важной для меня и моей дочери. К сожалению, из-за занятости нам крайне редко удается обычное человеческое общение…

 Дорогие мои тамбовчане! Прошу вас: не верьте гадким слухам!  

Всегда ваша, Наталия Макаревич.

Да мне плевать на тебя и на твою 27-летнюю дочь, которая почему-то живёт не в депрессивном, на мой взгляд, Тамбове, а в Москве и очень любит отдыхать в Европе.


Фото: Соцсети

Государственное лицо, чиновница, получающая зарплату из наших с вами налоговых отчислений, демонстрирует нулевой уровень ответственности и, подобно писям из публичного дома 2, нагло врёт людям в глаза.  

Ничего не знала! «Не было никаких ограничений!»  

Эта баба в своём уме? Кто, вообще, поставил её руководить целым городом? Отвечать за жизнь и благополучие сотен тысяч людей?!

  Какой же отъявленной, тупой дрянью нужно быть, чтобы бросить жителей возглавляемого тобой города в разгар мировой пандемии и улететь на отдых в тёплую страну, которая граничит с Китаем?!  

А потом ещё и иметь наглость обратиться к жителям города с просьбой «не верить гадким слухам»! Это, вообще, что такое?!  

Впрочем, и это — ещё не всё.

По возвращению в Россию госпожа Макаревич получит премию в размере 400 тысяч рублей (её 2 должностных оклада) с формулировкой «за хорошую работу». За это проголосовали местные депутаты.   Премия будет, как вы понимаете, выплачена из наших с вами налоговых отчислений в бюджет страны,

Что чувствуете?  

Я — в бешенстве. Я бы таких чиновниц отправила валить лес. Вместе с депутатами, которые голосуют за подобные премии.

Это — не слуги народа. Это — вредители. Да, я так думаю. Я так считаю.  

А вы?

Источник: Лена Миро



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