Папа Франциск поддержал призыв Гутерриша к глобальному прекращению огня

30.03.2020, 2:57, Новости дня

Папа Римский Франциск в воскресенье поддержал призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня, чтобы мир мог сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса.

Из-за введенного в Италии карантина понтифик обратился с еженедельным благословением из официальной папской библиотеки, а не из окна собора Святого Петра. В своей речи папа Франциск упомянул обращение, с которым Гутерриш выступил на виртуальной пресс-конференции в понедельник.

Заявив, что болезнь не знает границ, Франциск призвал всех «прекратить воинственную враждебность в любой форме и способствовать созданию коридоров для гуманитарной помощи, дипломатическим усилиям, а также уделять внимание людям, которые оказались в ситуации значительной уязвимости».

Италия занимает второе место по числу инфицированных после США. На эту страну приходится около трети всех летальных исходов в мире.

В Ватикане, площадь которого составляет менее половины квадратного километра, зарегистрировано шесть случаев заболевания. Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни сообщил в субботу, что тесты были проведены после заражения священника, который проживает в папской резиденции.

Бруни сообщил, что папа и его ближайшие помощники не больны коронавирусом.

Социальные последствия пандемии вызывают в памяти такие болезненные периоды, как Вторая мировая война, финансовый кризис 2008 года и эпидемия «испанки» в 1918 году, от которой, по некоторым оценкам, в мире погибли 50 миллионов человек.

ООН пытается стать посредником в усилиях по прекращению конфликтов в таких странах, как Сирия, Йемен и Ливия, одновременно оказывая гуманитарную помощь миллионам гражданских лиц.

Гутерриш предупредил, что в охваченных войнами странах системы здравоохранения разрушены, а небольшое число оставшихся медиков часто становятся мишенями в ходе конфликта.

В своем воскресном обращении Франциск также призвал власти уделить особое внимание проблеме распространения вируса в тюрьмах по всему миру, многие из которых переполнены. По его словам, ситуация в тюрьмах «может стать трагедией».

Бунты заключенных произошли в нескольких странах, включая Италию, где с начала месяца умерло не менее шести заключенных. В воскресенье произошел бунт заключенных в тюрьме на северо-востоке Таиланда. Некоторые страны, включая Германию, Судан и Иран, освободили некоторых заключенных, чтобы снизить нагрузку на свои пенитенциарные системы.