Внесены изменения в перечень непродовольственных товаров первой необходимости

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30.03.2020, 2:48, Новости дня

Российский кабмин утвердил новую редакцию распоряжения с перечнем непродовольственных товаров первой необходимости.

Власти регионов могут вносить в список изменения, «исходя из санитарно- эпидемической ситуации в субъекте», передает ТАСС.

В списке 23 пункта. Из него исключили похоронные принадлежности, табачную продукцию, печатные СМИ и автозапчасти. Пункт «мыло и моющие средства» разделили на два пункта: «мыло туалетное» и «мыло хозяйственное». Подробное описание получили товары для детей, в том числе новорожденных.

Из списка убрали электрооборудование, кабельную продукцию, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковки, этикетки, ценники и кассовую ленту.

Сам перечень доступен по ссылке.

Отметим, что некоторые строительные гипермаркеты сети «Леруа Мерлен» продолжили работу на выходной неделе. В компании заявили, что они торгуют товарами первой необходимости. Это вызвало критику властей нескольких российских регионов, принудительно закрывших часть торговых точек, пишет Forbes.

Президент страны Владимир Путин объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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