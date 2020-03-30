Внесены изменения в перечень непродовольственных товаров первой необходимости

30.03.2020, 2:48, Новости дня

Российский кабмин утвердил новую редакцию распоряжения с перечнем непродовольственных товаров первой необходимости.

Власти регионов могут вносить в список изменения, «исходя из санитарно- эпидемической ситуации в субъекте», передает ТАСС.

В списке 23 пункта. Из него исключили похоронные принадлежности, табачную продукцию, печатные СМИ и автозапчасти. Пункт «мыло и моющие средства» разделили на два пункта: «мыло туалетное» и «мыло хозяйственное». Подробное описание получили товары для детей, в том числе новорожденных.

Из списка убрали электрооборудование, кабельную продукцию, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковки, этикетки, ценники и кассовую ленту.

Сам перечень доступен по ссылке.

Отметим, что некоторые строительные гипермаркеты сети «Леруа Мерлен» продолжили работу на выходной неделе. В компании заявили, что они торгуют товарами первой необходимости. Это вызвало критику властей нескольких российских регионов, принудительно закрывших часть торговых точек, пишет Forbes.

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