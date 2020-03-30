 

В условиях карантина интернет-магазины будут обеспечивать россиян необходимыми товарами

30.03.2020, 2:35, Новости дня

В РФ интернет-магазины готовы в условиях карантина обеспечивать жителей страны всеми необходимыми товарами. Об этом СМИ сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.

Вечером в воскресенье, 29 марта, в Москве и области был введен режим всеобщей самоизоляции для профилактики коронавируса COVID-19. Разрешается выходить в магазин за продуктами, в аптеку, есть еще ряд исключений.

 

На вопрос о готовности членов ассоциации к работе в условиях карантина Артём Соколов ответил, что сейчас обсуждаются стандарты, по которым будут работать курьерская доставка и пункты выдачи. Они будут жестче требований Роспотребнадзора.

Президент АКИТ отметил, что никто не будет лишать людей возможности заказывать себе товары, и добавил: люди должны понимать, что в течение этой недели необходимо постараться максимально не выходить из дома, ведь коронавирус – очень серьезное заболевание.

Интернет-торговля позволит людям соблюдать режим самоизоляции и не распространять вирус, отметил Соколов.

К пунктам выдачи заказов у дома, которые продолжат работу, будут предъявляться дополнительные требования: будет запрещено примерить одежду, не будет представлен дополнительный ассортимент товаров, чтобы люди не задерживались в помещениях, сообщает РИА Новости.

Время контакта в пунктах выдачи заказов будет сведено к минимуму, а интернет-магазинам рекомендовано работать только с предоплаченными заказами.



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