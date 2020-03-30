Губернатор Подмосковья: Удостоверения для поездок на работу пока не нужны
30.03.2020, 2:16, Новости дня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ответил на вопросы по поводу нового режима самоизоляции.
В соцсети «ВКонтакте» он общал «регулярно отвечать» на вопросы, которые «возникают в связи с вводом нового режима».
Губернатор пояснил, что «никакие удостоверения для поездок на работу пока не нужны». Ехать «на работу, отвезти продукты родственникам, в банк, в налоговую инспекцию» можно «просто так», хотя следует «подумать, срочная ли это поездка или ее можно отложить и решить проблему с помощью служб доставки».
Воробьев заверил, что из-за проживания «не по прописке» проблем не возникнет, «главное как можно меньше выходить на улицу».
При этом можно «ходить в магазин не на соседней улице, а, например, в двух кварталах», если «там цены ниже». Однако следует помнить, что при поездке на общественном транспорте возникает дополнительный риск.
Напомним, в Москве и Подмосковье из-за коронавируса введен режим самоизоляции, который будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста.
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