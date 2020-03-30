 

Для Божены Рынска родили дочь через год после самоубийства отца

30.03.2020, 2:08, Новости дня

Суррогатная мать родила журналистке Божене Рынска дочь, отец которой – Евгений Малашенко – покончил с собой в феврале 2019 года.

Рынска в Facebook заявила, что новорожденная Евгения Малашенко «родилась копией» отца, «и форма головы, и фигура». У девочки «потрясающие длинные пальцы, узкие плечики, длинные ножки».

«Вся в Игоря. – сообщила Рынска. – Только глаза моего цвета и моей формы сейчас стали, а взгляд – его».

Рынска сообщила, что девочка «крупная, ест, как акуленок, все первые вещи уже малы».

«Hello!» пишет, что ребенок родился 5 марта на Севере России.

Напомним, Рынску подозревали в желании использовать ребенка, чтобы претендовать на более значительную долю наследства Малашенко.



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