 

Лукашенко – хоккей — вот лучшее лекарство против коронавируса

30.03.2020, 2:06, Новости дня

Несмотря на эпидемию коронавируса, президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в хоккейном чемпионате, и весьма успешно. Как он отметил в интервью телеканалу ОНТ, никаких летающих вирусов на льду он не видит, а потому не видит нужным отказываться от любимой игры.

АННА ПЫЖ, политический обозреватель ОНТ: Никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

АННА ПЫЖ: А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лёд?

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Меня? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Спорт, особенно лёд, холодильник этот — лучшее антивирусное лекарство, самое настоящее!

Дата выхода в эфир 28 марта 2020 года.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Die Zeit – сирийские ПВО отразили воздушный удар Израиля по Дамаску

27.03 / 47% россиян не одобряют обнуление сроков Путина, 40% не хотят видеть его президентом после 2024 года – опрос

20.03 / В Москве заменили памятник Жукову. А потом сказали, что вернут старый

06.03 / Британская авиакомпания Flybe обанкротилась из-за коронавируса

26.02 / Администрация российской тюрьмы угрожает украинскому политзаключенному Якименко изнасилованием – Денисова

19.02 / Финансовые лидеры G20 ждут ускорения роста экономики, но отмечают угрозу вируса

20.02 / Россия установила новый рекорд неисполнения бюджета

22.02 / Украинская теннисистка Костюк в паре с россиянкой выиграла титул ITF

17.03 / В Общественной палате оценили идею выдавать родителям больничный на время карантина в школах

07.02 / В жилом доме в Индии из кранов потек алкоголь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска