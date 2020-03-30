Лукашенко – хоккей — вот лучшее лекарство против коронавируса

30.03.2020, 2:06, Новости дня

Несмотря на эпидемию коронавируса, президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в хоккейном чемпионате, и весьма успешно. Как он отметил в интервью телеканалу ОНТ, никаких летающих вирусов на льду он не видит, а потому не видит нужным отказываться от любимой игры.

АННА ПЫЖ, политический обозреватель ОНТ: Никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждение. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

АННА ПЫЖ: А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лёд?

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: Меня? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Спорт, особенно лёд, холодильник этот — лучшее антивирусное лекарство, самое настоящее!

Дата выхода в эфир 28 марта 2020 года.