В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции

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30.03.2020, 1:54, Новости дня

С 30 марта в Москве (Россия) объявлен всеобщий режим самоизоляции. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;
поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;
совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
необходимости вынести бытовой мусор.

Собянин добавил, что после проведения технических и организационных мероприятий выходить из дому в городе можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

“При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу”, – говорится в сообщении.

Кроме того, находясь на улицах, в магазинах, транспорте и других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра. Исключение – только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

По данным Минздрава России на 29 марта в стране было зафиксировано 1534 случая коронавируса, 8 человек умерло.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 704 тыс. человек. Число жертв составило 32 137, вылечилось почти 146 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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