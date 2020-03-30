 

Макаревич о России: На коронавирус постараются спихнуть все беды

30.03.2020, 1:54, Новости дня

Власти РФ попытаются списать на пандемию коронавирусной инфекции проблемы с экономикой страны. Такое мнение российский певец и музыкант Андрей Макаревич выразил 29 марта в Facebook.

“Предвижу, в ближайшее время на короновирус постараются спихнуть все наши беды. Однако мы далеко не самая пострадавшая от него страна. А у пострадавших национальная валюта тоже грохнулась на треть? Или это только у нас? И не из-за вируса вовсе? Ах, да – там были какие-то танцы с нефтью, а мы с этими болячками уже и забыли”, – написал он.

Музыкант подчеркнул, что Советский Союз рухнул не потому, что его “развалил” его президент Михаил Горбачев, а потому, что “цены на нефть упали немыслимо, и в стране победившего социализма в момент кончилось сразу все”.

“С тех пор это случалось еще пару раз. И всякий раз слабые голоса яйцеголовых интеллигентов взывали к солнцу нашему: “Не стройте жизнь и благосостояние огромной страны на одной нефти, давайте развивать частное предпринимательство, промышленность, науку, поощрять инициативы! Хрен с ним, не поощряйте – хотя бы не губите!” Им в ответ кивали и продолжали пилить нефтедоллары”, – отметил Макаревич.

Происходящее на нефтяном рынке он связал с амбициями “гигантских пригосударственных нефтекомпаний”.

“Пока еще в погоне за масками, которых так и нет, пытаясь спасти свои закрытые кафе, рестораны и прочие с таким трудом созданные детища люди не поняли, как их в очередной раз грабанули. Знаете что? Похер им, как вы живете. Они не обеднели. И боятся только того, что у вас однажды кончится терпение. Но судя по всему, терпение русского народа безгранично”, – заявил Макаревич.

Предвижу, в ближайшее время на короновирус постараются спихнуть все наши беды. Однако мы далеко не самая пострадавшая от…

Posted by Андрей Макаревич on Pühapäev, 29. märts 2020

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.

По состоянию на вечер 19 марта нефть российской марки Urals подешевела до минимума с февраля 2002 года – $18,64 за баррель.

27 марта нефть Brent торговалась на уровне $27 за баррель.

9 марта на фоне резкого падения цен на нефть из-за выхода РФ из сделки ОПЕК+ начал резко снижаться курс рубля. Данные торгов за последний год на рынке Forex свидетельствует, что российский рубль вошел в тройку мировых валют, которые сильнее всего подешевели по отношению к доллару – американская валюта отыграла у рубля 29,43% стоимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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