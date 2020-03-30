В Раде анонсировали внеочередное заседание 30 марта

30.03.2020, 1:54, Новости дня

30 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Его анонс появился 29 марта на парламентском сайте.

Заседание начнется в 14.00 и пройдет в сессионном зале здания на улице Грушевского в Киеве.

Накануне на совещании с участием глав парламентских комитетов, депутатских групп и фракций обсуждались законопроекты о борьбе с распространением коронавируса, кадровых решениях в Кабинете Министров, изменениях в регламенте работы комитетов и перераспределение государственного бюджета на 2020 год.

После совещания спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил журналистам, что согласительный совет пройдет 30 марта в 11.00 “в ограниченном режиме, без представителей комитетов”, отмечает “Украинская правда”.

На заседании Рады нардепам предложат средства защиты от коронавируса.

По словам Разумкова, в повестке дня не будет законопроекта об открытии рынка земли и законопроекта, который запрещает возврат национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому).

29 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов поддержать 30 марта проекты решений, которые касаются функционирования украинской экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.