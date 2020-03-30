Компоновку салона Porsche 911 сделали такой же, как у McLaren F1

30.03.2020, 1:53, Разное

В США на онлайн-аукционе Bring a Trailer можно приобрести 3-местный Porsche 911. Специалисты мастерской Trinity Motorsports заменили два передних кресла на одно сиденье, переделав механизм управления вместе с системой безопасности. После модернизации салон транспортного средства очень напоминает легендарный McLaren F1.

Механики изменили переднюю панель, перенесли руль и рычаг трансмиссии в правую сторону, а недостающие элементы скрыли карбоновой панелью. Заводское водительское кресло было заменено гоночным ковшом с пятиточечным ремнём безопасности. В подкапотном пространстве размещен 3,8-литровый мотор, генерирующий свыше 350 лошадиных сил и функционирующий в паре с 6-ступенчатой «механикой».

Внешность автомобиля практически не отличается от остальных 911 в кузове 997 с пакетом Sport Chrono. Еще в 2008 году данное транспортное

средство покупалось за 110 000 долларов, но сейчас из-за большого пробега экземпляра (более 50 тысяч километров) и возраста ценник модели снизился до 22 тысяч долларов. Поскольку законодательство США лояльно относится к подобному тюнингу, проблемы с эксплуатацией машины с посадочной формулой, как у McLaren F1, возникнуть не должны.