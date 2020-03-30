Эпидемия коронавируса: как развиваются события

30.03.2020, 1:40, Новости дня

«Мы понимаем, что прежде чем ситуация выправится, она ухудшится», – заявил британский премьер Борис Джонсон в письме о борьбе с коронавирусом COVID-19, адресованном британским семьям.

Джонсон, который находится в изоляции в связи с заражением коронавирусом, призвал британцев оставаться дома, чтобы не допустить перегрузки Национальной службы здравоохранения и «спасти жизни людей».

Высокопоставленный британский политик Майкл Гоув заявил, выступая в одной из программ BBC в воскресенье, что люди должны быть готовы к тому, что режим изоляции продлится довольно значительное время.

По данным Ресурсного центра по коронавирусу Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зарегистрировано 17315 случаев инфицирования, 1019 человек скончались.

В своем ежемесячном радиообращении в воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил прощения за введенный им 21-дневный режим карантина для всей страны в попытке справиться с вирусом.

«Я прошу у вас прощения, – сказал Моди. – Я уверен, что вы простите меня за то, что вам приходится проходить через такие неприятности, но это особые обстоятельства, это борьба между жизнью и смертью».

Тысячи людей вышли из дома, после того как Моди объявил 21-дневный карантин, который начался в среду. Большинство из них – поденные рабочие, которые, наряду с миллионами других индийцев, потеряли работу из-за введенных ограничений.

В своем 30-минутном обращении Моди призвал соотечественников «сохранять социальную, но не эмоциональную и человеческую дистанцию».

В Индии зарегистрировано 987 случаев коронавируса, скончались 25 человек.

Число жертв коронавируса растет по мере его распространения по миру. По состоянию на воскресенье, в мире насчитывалось 665616 случаев инфицирования. Эпицентр эпидемии переместился в США, где зарегистрировано 124686 случаев заболевания. В Италии, наиболее пострадавшей европейской стране, 92472 случая инфицирования. Всего число умерших от глобальной пандемии составляет около 31 тысячи человек, треть из них приходится на Италию.

В китайском Ухане, где в конце прошлого года началась эпидемия, город в субботу начал постепенно открываться после нескольких месяцев почти полной изоляции. Тысячи людей стали приезжать в этот город в провинции Хубэй.

Крупнейшим очагом эпидемии в США стал Нью-Йорк, где зафиксировано более 52 тысяч случаев COVID-19, более 700 человек скончались.

Чтобы облегчить бремя, которое легло на городскую систему здравоохранения, ВМС США направили в гавань Нью-Йорка корабль-госпиталь, где смогут получить медицинскую помощь пациенты, не зараженные коронавирусом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в субботу, что организация передаст 250 тысяч масок нью-йоркским медикам, «которые проявляют мужество и самоотверженность, ведя неустанную борьбу с распространением COVID-19во всех районах города». Гутерриш выразил надежду, что передаваемые маски «сыграют небольшую роль в спасении жизней людей».