Ученые рассказали, сколько пластика способно съесть любое животное

30.03.2020, 1:18, Новости дня

Команда ученых разработала способ предсказания размера пластикового предмета, который смогут проглотить разные животные.

Специалисты изучили содержимое кишечника 2000 животных и создали простую формулу, которая предсказывает размер проглоченного животным пластикового предмета. По мнению ученых, размер предмета зависит от длины тела животного. Максимальный размер предмета, который животное сможет съесть, составит 5% от его длины.

Во время исследования эксперты обнаружили пластик в пищеварительной системе рыб, рептилий, млекопитающих и беспозвоночных.