 

Ученые рассказали, сколько пластика способно съесть любое животное

30.03.2020, 1:18, Новости дня

Команда ученых разработала способ предсказания размера пластикового предмета, который смогут проглотить разные животные.

Специалисты изучили содержимое кишечника 2000 животных и создали простую формулу, которая предсказывает размер проглоченного животным пластикового предмета. По мнению ученых, размер предмета зависит от длины тела животного. Максимальный размер предмета, который животное сможет съесть, составит 5% от его длины.

Во время исследования эксперты обнаружили пластик в пищеварительной системе рыб, рептилий, млекопитающих и беспозвоночных.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Freedom House: Украина – улучшила свои показатели среди «частично свободных» стран

15.02 / Помпео рассказал, как раненый украинский военный подарил ему свой шеврон

11.02 / Украинский нацгвардеец дезертировал, его задержали в России

12.02 / НАТО готово возобновить тренировочную миссию в Ираке, если получит разрешение Багдада

16.02 / Трамп провел во Флориде акцию по сбору средств на предвыборную кампанию

03.02 / Милла Йовович родила третью дочку в 44 года

11.02 / Филарет обвинил ПЦУ в желании захватить имущество «Киевского патриархата»

17.02 / Гражданка России заразилась коронавирусом на японском лайнере

19.02 / Трамп обещает заключить крупномасштабное торговое соглашение с Индией

25.03 / В РФ предложили мягкий вариант борьбы с запрещенной информацией в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска