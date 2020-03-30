Ученые рассказали о пользе солнца

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30.03.2020, 1:18, Новости дня

Обнаружилось, что солнечный свет оказывает значительное влияние на настроение человека.

Команда ученых провела несколько исследований, которые фокусировались на серотонине. Специалисты обнаружили, что солнечный свет способствует повышению этого химического вещества мозга.

Солнце улучшает настроение, дарит ощущение удовлетворения и спокойствия, а также помогает бороться с депрессией и тревогой.



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