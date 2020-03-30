 

В Карасукском районе были обнаружены неизвестные захоронения

30.03.2020, 1:18, Новости дня

Пять новых курганов удалось найти специалистам в районе могильника Новая Курья в Карасукском районе.

Неизвестные захоронения археологи нашли с помощью наземной магнитной съёмки, которая позволила получить сведения о структуре курганов, а также обнаружить между ними новые погребения . Исследования ученых подтвердили тот факт, что центральное погребение было разграблено ещё в древности. Специалисты обнаружили бронзовую пластину, а также останки человека и лошади.

Во втором погребении специалисты нашли полный скелет человека и треугольную бронзовую подвеску. Найденные предметы и тип погребального обряда позволили ученым определить, что курган принадлежал к Тюркскому времени эпохи Средневековья.



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