Медведев: коронавирус – реальная угроза, но поддаваться панике не нужно

30.03.2020, 1:15, Новости дня

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронвируса COVID-19 — реальная угроза для каждого человека и для всей цивилизации, а отнюдь не голливудский триллер и не игра. Вместе с тем он отметил, что не нужно поддаваться панике.

Медведев напомнил, что президент РФ призвал всех россиян к максимальной ответственности — как за себя, так за своих родных и близких, передает РИА Новости. В стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с распространением вируса, подчеркнул он.

Что касается экономического кризиса, возникшего из-за пандемии и падения цен на нефть — то РФ с ним справится, уверен зампред Совбеза. Наша страна, испытавшая этот "двойной шок", достойно выйдет из непростой ситуации, однако ряд решений будет скорректирован в соответствии с обстановкой, отметил он.

У РФ уже есть успешный опыт противостояния подобным кризисам, сказал Медведев, напомнив о ситуации 2014-2015 годов. Тогда резко упали цены на энергоносители. А кроме того, против РФ были введены санкции. В итоге страна не только справилась с проблемой, но и развила многие отрасли в рамках импортозамещения. РФ стала сильнее, подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что экономические вопросы, несмотря на свою важность, уступают вопросам здоровья граждан. Сейчас президентом, парламентом, правительством делается все для максимально эффективного функционирования системы здравоохранения.

При этом внести свой вклад в борьбу с коронавирусом может каждый человек, сказал зампред Совбеза РФ. Недопустимо проводить нерабочие дни так, будто это обычные каникулы. Вопреки желанию пойти погулять или поехать на пикник, покидать квартиру или дачу нужно только при крайней необходимости, напомнил он.