Россия закрыла границу из-за коронавируса
30.03.2020, 1:08, Новости дня
Вступило в силу решение российских властей о временном ограничении движения через пункты пропуска на границе.
Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы, передает РИА «Новости».
28 марта премьер Михаил Мишустин поручил временно ограничить с 30 марта движение через границу. При этом сообщалось, кого данные ограничения не коснутся.
В России введен ряд ограничений в связи с распространением коронавируса.
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