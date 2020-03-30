Россия закрыла границу из-за коронавируса

30.03.2020, 1:08, Новости дня

Вступило в силу решение российских властей о временном ограничении движения через пункты пропуска на границе.

Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы, передает РИА «Новости».

28 марта премьер Михаил Мишустин поручил временно ограничить с 30 марта движение через границу. При этом сообщалось, кого данные ограничения не коснутся.

В России введен ряд ограничений в связи с распространением коронавируса.

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