NASA продемонстрировала изображение астероида Бенну в разрешении 1285 Мп

30.03.2020, 0:53, Разное

Межпланетная станция NASA OSIRIS-Rex ныне занимается изучением незначительного в размерах астероида Бенну. Недавно исследовательская организация продемонстрировала поверхность объекта в разрешении 1285 Мп.

Астрономы активно интересуются астероидами. Например, японские исследователи изучали Рюгу, а NASA в настоящий момент исследует Бенну. В процессе этой научной работы специалисты хотят получить дополнительные сведения о появлении Солнечной системы и небесных тел.

Диаметр астероида Бенну составляет 487 метров, а из-за его небольшой скорости вращения возможно совершение безопасной посадки космического зонда OSIRIS-Rex. Ученые предположили,что интересующий их объект содержит элементы минералов, которые возникли раньше, нежели Солнечная система. Получив новую информацию, сотрудники NASA составили карту астероида. Все изображения созданы на дистанции 3-5 километров, пиксель охватывает пару дюймов поверхности. Эксперты сделали вывод, что Бенну обладает каменистой поверхностью, покрытой валунами.