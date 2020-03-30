 

NASA продемонстрировала изображение астероида Бенну в разрешении 1285 Мп

30.03.2020, 0:53, Разное

Межпланетная станция NASA OSIRIS-Rex ныне занимается изучением незначительного в размерах астероида Бенну. Недавно исследовательская организация продемонстрировала поверхность объекта в разрешении 1285 Мп.
Астрономы активно интересуются астероидами. Например, японские исследователи изучали Рюгу, а NASA в настоящий момент исследует Бенну. В процессе этой научной работы специалисты хотят получить дополнительные сведения о появлении Солнечной системы и небесных тел.

Диаметр астероида Бенну составляет 487 метров, а из-за его небольшой скорости вращения возможно совершение безопасной посадки космического зонда OSIRIS-Rex. Ученые предположили,что интересующий их объект содержит элементы минералов, которые возникли раньше, нежели Солнечная система. Получив новую информацию, сотрудники NASA составили карту астероида. Все изображения созданы на дистанции 3-5 километров, пиксель охватывает пару дюймов поверхности. Эксперты сделали вывод, что Бенну обладает каменистой поверхностью, покрытой валунами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Женщины рассказали о странных фразах во время секса

07.03 / Адмирал флота Сорокин скончался на 97-м году жизни

29.03 / Зацепин рассказал, как однажды Пугачева представила журналистам его жену домработницей, а себя – хозяйкой

09.02 / Личное: Седокова: опять беременна!  

21.02 / Жильцы сходили с ума и гибли в несчастных случаях: Проклятый дом с улицы Монро

25.03 / В мире: Почему Италия оказалась бессильна перед коронавирусом?

19.03 / Мартовские иды Валерия Зорькина

15.02 / Honor 8X в Европе получил Android 10 с EMUI 10

25.03 / Мнение: Коронавирус и ипотека

05.02 / Эриду – древнейший шумерский город

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска