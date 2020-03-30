CP – «рашагейтский зомби» восстал вновь — необходимость в нём у Вашингтона не отпадёт никогда

30.03.2020, 0:50, Новости дня

Несмотря на то, что Минюст США вынужден был снять обвинения с «фабрики троллей» во «вмешательстве» в выборы за отсутствием улик, «рашагейтский зомби» никак не успокоится — потому что он нужен Вашингтону, пишет CounterPunch. Как отмечает портал, этот скандал идёт на руку американской «тайной полиции» и государству национальной безопасности, так как он поддерживает идеологическую дисциплину и подавляет критику.



Reuters

«Рашагейтеры, внимание! Под покровом пандемии США, наконец, сняли обвинения с этих подлых русских мемо-террористов!» — пишет CounterPunch.

На всякий случай, если вы думаете, что это очередной заговор Министерства юстиций Трампа, который хочет что-то прикрыть, дело против «фабрики троллей» развалилось ещё два года назад, когда всем заправлял спецпрокурор Роберт Мюллер. С тех пор оно находилось в подвешенном состоянии, однако, учитывая, что дата суда неуклонно приближалась, Минюст решил это дело похоронить. «В мире здравомыслия это был бы последний гвоздь в крышку гроба, но рашагейтский зомби полезен — и вот он восстаёт вновь», — отмечает портал.

В мае 2018 года Concord Management — одна из групп, фигурирующих в «российском деле», — не признала себя виновной и отправилась в суд, чтобы очистить своё имя. Дело в том, что юристы фирмы имели дерзость попросить ознакомиться с уликами в рамках обычной процедуры истребования документов. Это означает, что обе стороны обязаны обменяться всей информацией и фактами, имеющими отношение к данному делу.

Учитывая, что у США нет договора об экстрадиции с Москвой, «фабриканты» могли спокойно оставаться в России. Очевидно, именно на это и рассчитывал Мюллер. «У кого же хватит ума добровольно явиться в США, чтобы предстать перед судом и ответить за одно из самых громких преступлений века? — задаётся вопросом издание. — Ну, Concord Management так и поступила; она поймала Мюллера на его блефе».

Дело выдавало одну «сенсацию» за другой, но в рамках пропагандистской компании о нём писали так мало, что многие о нём и вовсе не слышали. Почему? Да потому, что эти сенсации смыли весь «рашагейт». Если же об этом и писали, то только как об очередной попытке РФ превратить в оружие «секретные материалы».

Уклончивые речи Мюллера о том, почему он приостановил дело в 2018 году, во многом похожи на нынешние заявления Минюста. Как Мюллер, так и Минюст утверждают, что обнародование улик по делу об угрозе национальной безопасности — это и есть угроза национальной безопасности, которая к тому же перевешивает предполагаемое «российское вмешательство».

Иными словами, констатирует CounterPunch, информированные американцы опаснее для безопасности государства, чем русские. Это полностью сходится с откровениями Эдварда Сноудена о массовой слежке в США. «Почему мы перехватываем больше сообщений американцев, чем сообщений русских»? — говорил по этому поводу Сноуден.

«Как и в случае с АНБ, Мюллер и Минюст обращаются с американской публикой, так как будто их цели — это мы. Действия полиции красноречивее их слов. Мы же можем лишь заключить, что Мюллер и не собирался заниматься единственным примером российского вмешательства, который он сумел обнаружить», — отмечает издание.

Но ни одно оружие сравнимое по мощи с «рашагейтом» никогда не отложат в сторону по такой незначительной причине, как отсутствие улик. Кому нужен «рашагейт»? Кому нужна эта ширма? Она нужна государству. Разведсообщество, — которое возглавляет Мюллер, — считает себя блюстителем общественного знания и мнения ещё с 50-х годов. «Рашагейт» служит целям однажды скрытной силы, которая ныне превратилась в сильного и независимого игрока на американской политической арене.

Недавние события говорят о всё более неприкрытом вмешательстве тайной полиции во внутренние дела страны. Например, накануне праймериз в Неваде, The Washington Post сообщает, что русские помогают Сандерсу. «Кто говорит? Полиция. Как конкретно помогает? Полиция сказать не может», — вспоминает CounterPunch.

The New York Times, верные слуги государства, норовили примазать Сандерса к России, пытаясь подтолкнуть читателя к определённым выводам. Блумберг вышел с этими оговорами на дебаты, а Хиллари Клинтон — одна из архитекторов «рашагейта» — оклеветала Тулси Габбард, назвав её «российским инструментом». Последняя, однако, не побоялась подать на неё в суд.

Затем же последовала публичная поддержка Байдена. По выражению The Washington Post, «вразрез с традицией» 100 бывших сотрудников разведслужб, а также другие сторонники государства национальной безопасности публично выступили за его кандидатуру. «Бывший сотрудник ЦРУ Маргарет Хенок согласилась, что публичная поддержка — это «абсолютно» неслыханный шаг для кадровых профессионалов», — писала по этому поводу The Independent.

Возглавил же эту «неслыханную» кампанию Джеймс Клэппер. В свою бытность директором Национальной разведки, он управлял всеми 17 институтами тайной полиции. При этом, как отмечает портал, Клэппер — это «избежавший суда лжесвидетель», который соврал конгрессу о массовой слежке АНБ за американцами. При этом Клэппер повторяет главный посыл кампании Байдена: «Мне кажется, что он в случае избрания, будет олицетворять возвращение нашей страны к норме».

«Этот чувак знает, как гнуть партийную линию и обманывать. Неважно, идёт ли речь о «норме» или «Америке превыше всего», никакой возврат в прошлое просто не светит. «Норму» нельзя ни купить за любые деньги, ни установить с помощью власти. Мать-природа об этом позаботится. Пандемия — лишь прелюдия к необратимому климатическому хаосу. Десять лет — тик-так, тик-так», — предупреждает издание.

При этом всё вышеперечисленное — это не просто нарушение традиции; это очередной этап в истории злоупотреблений полномочиями. Система исполнительных органов власти разрослась настолько, что сносит всё, что хотя бы отдалённо напоминает систему сдержек и противовесов. Более того, после терактов 11 сентября разведсообщество усилилось ещё больше. Закон США о борьбе с терроризмом и Закон о негласном наблюдении за иностранной разведкой официально закрепили за Вашингтоном право шпионить за всеми американцами.

«Так кому же идёт на пользу «рашагейт»? Корпоративному государству и его стремлению уничтожить то немногое, что осталось от наших прав человека, — подчёркивает CounterPunch. — «Рашагейт» отвлекает нас от наших собственных проблем; он раскалывает прогрессивное движение и устанавливает строгие ограничения на диссидентство».

Развал «российского сговора» также иллюстрирует тотальное банкротство стратегии Национального комитета Демократической партии после 2016 года. Они предпочли душераздирающую драму «рашагейта» и новую холодную войну здравоохранению, реформе выборов и любым другим позитивным программам. Цель «рашагейта» — навязать идеологическую дисциплину и заткнуть критиков. Но без критики никто не вынесет уроков из 2016 года. И неспособность учиться видна на примере Байдена, который повторяет всю ту же старую предвыборную стратегию, подытоживает издание.