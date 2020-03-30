На финансирование Общественного правительство Украины выделяет 1,2 млрд грн – Шмыгаль

30.03.2020, 0:35, Новости дня

Кабинет Министров выделяет 1,2 млрд грн на нужды Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). Об этом 29 марта проинформировал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важна в кризисные времена. Именно поэтому на финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд грн, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году. В этом году уже отменены “Евровидение” и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства. Поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для Общественного”, – написал глава правительства.

28 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что на ее счета был наложен арест.

“18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме 10 591 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews”, – подчеркнули в НОТУ.

Как отмечает Общественное, сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.

Глава НОТУ Зураб Аласания в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал, что все деньги, которые придут на счет Общественного, уйдут на погашение долга перед Euronews.

28 февраля Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность как можно скорее рассчитаться с долгами.

О проблемах с финансированием Общественного Аласания сообщал еще в 2018 году. По его словам, из государственного бюджета на 2019 год общественному вещателю выделили 1,005 млрд грн, хотя должны были – 1,816 млрд.