 

В Словакии ослабили условия карантина

30.03.2020, 0:35, Новости дня

Премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что с 30 марта в стране разрешат открыться некоторым видам магазинов, однако они должны придерживаться строгих правил гигиены. Об этом 29 марта пишет Dennik N.

В частности, разрешения на работу получат магазины, продающие строительные принадлежности, товары для садоводства, оптики, магазины по продаже велосипедов. Также разрешат работу нотариусам и адвокатам.

Ранее на фоне карантина в Словакии были открыты продуктовые, магазины, аптеки, прачечные, химчистки, авторемонтные мастерские.

Согласно данным министерства здравоохранения Словакии на 29 марта, в стране было зарегистрировано 314 случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 704 тыс. человек. Число жертв составило 32 137, вылечилось почти 146 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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