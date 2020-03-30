Для возвращающихся в Украину граждан будет принудительная обсервация – Зеленский

30.03.2020, 0:35, Новости дня

Граждане, которые продолжают возвращаться в Украину на фоне распространения коронавирусной инфекции, будут обязательно помещаться на обсервацию. Об этом заявил 29 марта президент Владимир Зеленский в видеообращении, стенограмму которого опубликовал сайт главы государства.

“Среди прочего решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение – самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком – должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит, предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию”, – сказал он.

По словам президента, перечень локаций готовится.

“Ими, в частности, могут стать украинские отели, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности. Каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения”, – объяснил Зеленский.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил в Facebook, что для украинцев, которые еще находятся за границей и хотят вернуться в страну. “могут продолжить организацию спецрейсов поездов и самолетов.

“Но граждане будут обязаны соблюдать правила обсервации. К сожалению, сегодняшние события в аэропорту Борисполь подтвердили, что другого пути нет. Ответственность самоизоляции оказалась отсутствующей”, – считает Криклий.

⚡️ Щойно Уряд ухвалив рішення про обов’язкове дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за… Posted by Vladyslav Kryklii on Pühapäev, 29. märts 2020

По состоянию на 22.00 воскресенья, 29 марта, в Украине подтверждено 475 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксировано 10 летальных исходов.

Днем 29 марта украинцы, прилетевшие из Вьетнама в Борисполь, отказались отправляться в обсервацию, вырвавшись из здания аэропорта.

По данным МИД Украины, по состоянию на вечер 29 марта в страну вернулись почти 145 тыс. украинских граждан.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось почти 711 тыс. человек. Число жертв составило 33 551, вылечилось почти 149 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.