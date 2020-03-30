 

В МВД опровергли введение комендантского часа в Подмосковье

30.03.2020, 0:30, Новости дня

В Подмосковье комендантский час не вводился, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по области Татьяна Петрова.

Петрова пояснила, что сотрудники полиции должны информировать «о необходимости соблюдения режима самоизоляции», передает РИА «Новости».

В отношении полицейских, которые заявили жителям Подмосковья о введении комендантского часа, «назначено проведение проверки», передает ТАСС.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города. Такие же меры приняты в Подмосковье.

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