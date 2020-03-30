Пресс-брифинг в Белом доме: борьба с коронавирусом

30.03.2020, 0:20, Новости дня

В воскресенье в Розовом саду Белого дома проходит брифинг Рабочей группы по борьбе с коронавирусом.

Открывая брифинг, президент Трамп остановился на основных мерах противостояния эпидемии.

Президент выразил признательность сотрудникам лабораторий по тестированию, отметив эффективность их работы.

Трамп также высоко оценил роль военных в борьбе с эпидемией.

Как заявил ранее министр финансов Стивен Мнучин, американцы получат выплаты, связанные с пакетом экономической помощи в связи с эпидемией, в течение трех недель.

Напомним также, что эксперты Рабочей группы убедили президента Дональда Трампа в том, что публикация предупреждения по поводу поездок предпочтительнее строгого карантина в Нью-Йорке и его окрестностях для ограничения распространения патогена. Об этом американские официальные лица сообщили ранее в воскресенье.

В субботу Трамп заявил, что может ввести запрет на въезд и выезд из штата Нью-Йорк и некоторых районов Нью-Джерси и Коннектикута – территории, ставшей эпицентром кризиса в области здравоохранения в США. Заявление президента вызвало протест у некоторых губернаторов, включая губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Через несколько часов Трамп отказался от этой идеи, вместо этого поддержав издание сурового предупреждения по поводу поездок, которое затем было объявлено федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

«Вчера вечером в Белом доме у нас с президентом состоялась очень интенсивная дискуссия. Как вы знаете, первоначальное предложение состояло в том, чтобы серьезно рассмотреть вопрос об обязательном карантине», – заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи.

«После дискуссий с президентом мы дали понять, и он согласился с тем, что будет гораздо лучше выпустить настоятельные рекомендации», – заявил Фаучи, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

По словам Фаучи, меры по обеспечению карантина могут создать больше трудностей людей, притом, что цель может быть достигнута с помощью рекомендаций.

Члены рабочей группы в субботу единогласно высказались за публикацию предупреждения, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, Трамп согласился с этим.

«Думаю, президент хотел рассмотреть все варианты. Он, очевидно, был обеспокоен происходящим в Нью-Йорке», – заявил Мнучин в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также побеседовал с губернаторами штатов и «был удовлетворен тем, что люди отнесутся к этому предупреждению серьезно и откажутся от поездок», добавил Мнучин.

Куомо заявил, что он поддерживает публикацию предупреждения, отметив, что в нем «нет ничего», что власти штата уже не делают.

«Мы просим каждого губернатора и каждого мэра готовиться так, как Нью-Йорк готовится сейчас», – заявила член рабочей группы Белого дома доктор Дебора Биркс.

«Ни один штат, ни один крупный город не смогут остаться в стороне», – сказала она, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

После того как вирус проник в США в январе, Трамп колебался между принижением рисков и призывами к американцам принять меры для замедления его распространения.

Официальные лица пытаются приглушить «желаемую» цель Трампа, как описал ее вице-президент Майк Пенс, – открыть экономику США к Пасхе, которая отмечается 12 апреля.