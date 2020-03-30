В Москве с 30 марта вводятся жесткие карантинные меры

30.03.2020, 0:20, Новости дня

В Москве, по распоряжению мэра Сергея Собянина, вводятся чрезвычайные меры – "домашний режим самоизоляции" – для всех жителей Москвы независимо от возраста, сообщает РИА Новости. Аналогичные меры приняты и в Московской области.

Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от своего дома или места пребывания; при необходимости вынести бытовой мусор.

На сайте sobianin.ru мэр Москвы разъясняет:

В ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий – выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.

В течение ближайшей недели будет развернута система контроля за соблюдением домашнего режима изоляции и новых правил перемещения граждан.

"Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", – отмечается в обращении Собянина к москвичам.

Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах, граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Мэр Москвы также ​продлил на 9 дней срок действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 28 марта по 5 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.

Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

Собянин признаёт, что в нынешней ситуации многие москвичи потеряют работу. Для помощи им будут разработаны меры поддержки.

В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц.

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.

"Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас".

"Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", – завершает своё обращение Сергей Собянин.

Кремль считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил это вечером в воскресенье агентству ТАСС.

Как сообщает Интерфакс, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил:

"Ограничения прав и свобод граждан, подобные тем, которые объявил мэр Москвы, могут вводиться по решению Федерального собрания и президента страны".

Комментируя соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина, сенатор сослался на ст. 55 Конституции РФ, согласно которой ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях. Таким образом, отмечает "Интерфакс", Клишас делает вывод, что "введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального собрания и президента".