 

Новая технология позволила считывать сигналы мозга при помощи компьютера

30.03.2020, 0:09, Разное

Международный коллектив ученых добился передачи сигналов от нейронов головного мозга на кремниевую микросхему, схожую с той, что имеется в смартфоне. Начальных успехов удалось достичь благодаря экспериментам на мышах.
Чтобы объединить мозг с процессором, группа специалистов применила специализированные провода, каждый из которых был в 15 раз тоньше волоса человека. Кремниевый чип помогал улавливать электрические сигналы, усилив их и превратив в читаемые данные. Эксперты уверены, что сумели выявить все нейроны из-за особенной чувствительности усилителей.

Такой механизм существовал и ранее, но с некоторой разницей. Прежде ученым требовалось объединять все электроды с каждым отдельным усилителем, что только в существенной мере усложняло процесс и делало установку для мониторинга тяжелой. Подопытным грызунам потребовались сотни проводов, а крупным млекопитающим нужно 100 000 таких деталей.

В процессе исследования возникли некоторые сложности. Специалистам пришлось снова создавать пригодный процессор, так как все имеющиеся оказались неспособными записывать активность серого вещества. Когда новую технологию введут в эксплуатацию, не известно, но ее могут применять в целях возобновления поврежденных нейронов и для лечения некоторых заболеваний, в том числе глухоты и паралича.



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