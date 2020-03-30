Медведев напомнил о победах человечества над болезнями

30.03.2020, 0:08, Новости дня

Пандемия коронавируса – не «какая-то игра», а реальная угроза, но это не первая эпидемия в истории человечества. Объединившись, люди смогли победить не одну болезнь, сообщил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев указал, что «предпринимаются все необходимые меры». Он выразил благодарность российским медиков, работа которых позволяет «сдерживать быстрое распространение болезни», передает РИА «Новости».

Однако нужно «быть готовы к разным сценариям», причем неблагоприятный «потребует принятия еще более жестких решений». Чтобы его избежать необходимо «нимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков», сказал Медведев.

По его словам, «кому-то может показаться, что происходящее – какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера», но «это совсем не игра», а «реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации».

Медведев признал, что «пандемия приведет к экономическим трудностям», которые «уже чувствуют многие страны мира» и мировая экономика. Для РФ «к вирусу добавилось падение нефтяных котировок». Однако у РФ есть успешный опыт преодоления подобных трудностей, напомнил Медведев: «Совсем недавно, в 2014–2015 году мы прошли через похожий сценарий». Тогда РФ «справилась с этой проблемой, развила многие отрасли» и «просто стала сильнее». Он выразил уверенность, что «мы так же достойно выйдем и из сегодняшней ситуации», хотя «часть решений придется корректировать исходя из текущего положения дел».

При этом Медведев подчеркнул, что «экономические вопросы, конечно, важны, но сейчас вторичны», поскольку «главная задача – это здоровье людей». Руководство РФ «делает все, чтобы система здравоохранения работала максимально эффективно, не давая сбоев».

Необходимо участие каждого человека. Медведев отметил, что в «теплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями», но недопустимо считать сложившуюся ситуацию «обычными каникулами». Он подчеркнул, что «покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости», и призвал использовать свободное время для общения с близкими, самообразования и домашних дел.

«Любая эпидемия имеет свой жизненный цикл: она зарождается, растет и уходит», – сказал Медведев, выразив уверенность, что «вместе мы сможем преодолеть все проблемы и выйти из этой ситуации победителями».

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