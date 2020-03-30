Создан биоматериал, который поглощает тяжелые металлы

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30.03.2020, 0:05, Новости дня

Исследователи изучили процесс изменения структуры клеточных стенок растений после их механической обработки при разной температуре.

Обнаружилось, что при сильном нагревании полученный материал приобретает пористую структуру выделяет из клеточных стенок лигнин. Благодаря этому свойству биоматериал может быть использован для создания поглощающих веществ, которые помогут в борьбе с загрязнениями тяжелыми металлами.

Для анализа ученые взяли стебли тростника, содержащие большое количество лигнина. Стебли выдерживали при разных температурах, а также подвергали механической обработке в механохимических аппаратах. Выяснилось, что при минусовых температурах структура клеточных стенок сохраняется, а повышение градуса способствует образованию множества пор.



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