Неисправный борт из Сочи приземлился в Москве в штатном режиме
30.03.2020, 0:01, Новости дня
Неисправный Boeing 737, выполнявший рейс Сочи — Москва, экстренно сел в Шереметьеве. Посадка прошла в штатном режиме, самолет сел в 23:45. На его борту — 154 пассажира и 7 членов экипажа, уточняет РИА Новости.
Известно, что во время полета у лайнера сработал датчик, сигнализирующий о неполадках в левом двигателе. Причины ЧП выясняются.
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